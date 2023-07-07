Сухофрукты и подсластитель: что не стоит добавлять в кашу с утра

Часто бывает так, что свой утренний рацион хочется разнообразить. И если яичницу вряд ли чем-то испортишь, то превратить кашу во вредный завтрак вполне можно. Диетолог перечислила ингредиенты, от которых лучше отказаться во время утренней трапезы.

«Замена сахара на подсластитель – практика не новая и вполне рабочая, но только не с кашей. В качестве альтернативы найдите сладкий напиток и кушайте кашу вместе с ним. Искусственный подсластитель испортит вкус овсяной, геркулесовой или даже манной каши», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Варенье в кашу добавлять можно, но в небольших количествах. А если оно закончилось, то ни в коем случае не используйте шоколадную пасту. 2 ложки пасты = 2 ложкам сахара, к тому же в ее составе есть пальмовое масло. Им точно испортишь любую кашу, поэтому лучше не рискуйте и посыпьте свой завтрак какао, добавьте немного орехов и наслаждайтесь.

«Я также рекомендую добавлять в кашу только свежие фрукты, а про сухофрукты забыть как минимум до обеда. Дольки банана или нарезанные из яблок кубики – хорошая и, самое главное, – полезная добавка практически к любой каше», – заключила эксперт.

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