Свекла, говядина и орехи: объясняем, какие продукты необходимы для красоты и здоровья ногтей

Наша красота во многом зависит от правильного питания. Если состояние кожи и волос не радует, то не спешите покупать дорогие крема, возможно стоит пересмотреть свой рацион. Это же справедливо и для ногтей.

Если хочется, чтобы даже без лака ногти выглядели ухоженными, росли крепкими, не ломались и не слоились, то дайте им для этого все необходимые вещества.

«Ногтям нужен не только кальций, хотя без него никак. Поэтому добавьте в рацион семена и бобовые, а также зелень. Молочные продукты, богатые и кальцием и белком, тоже пойдут на пользу. Хорошо укрепляет ногти сера, ее можно найти в морской рыбе и куриных яйцах, а еще там есть витамин D, который тоже пойдет на пользу», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Кроме того, ногтям необходим хром. Добавьте в ежедневное меню помидоры и свеклу, а несколько раз в неделю ешьте говядину и тунец. А чтобы насытить организм цинком и селеном, понадобятся морепродукты, говяжья печень и овсянка.

«Если хотите ускорит рост ногтей, то добавьте в рацион авокадо и кунжут, а также морковь и и оливковое масло», - заключила эксперт.

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