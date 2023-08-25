Труд не принесет пользы: выяснилось, что нельзя делать 26 августа по народному календарю

Согласно народному календарю 26 августа – не просто очередной выходной, а Тихонов день. Его еще называют Максимов день или Тихон Страстной. Чтобы не навлечь на себя беду, нужно следовать нескольким правилам.

В Тихонов день отдыхать не положено, наши предки активно трудились: готовили сараи и погреба к зиме. А также делали заговор зерна и других заготовок, чтобы им не навредили темные силы.

А вот работа на земле в этот день была под запретом. Считалось, что такой труд не принесет пользы. Но еще важнее было внутренне мироощущение. В Тихон Страстной не стоило грустить о прошлом и лелеять старые обиды, чтобы не испортить себе жизнь на ближайшие несколько месяцев.

Также запрещалось дарить и принимать в дар белые полотенца, спать одному человеку сразу на двух подушках. Первое сулит болезни, второе – ссоры с любимым и одиночество. И самое главное – нельзя было ругаться с родственниками. Иначе серьезного и длительного конфликта не избежать.

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