Тунец и картофель фри: разбираемся, какой рацион делает нас глупее

Еда — это наше топливо. Она нужна организму для существования. Но в современном мире еда стала для многих людей источником не пользы, а удовольствия. Из-за этого в рационе приживаются блюда, которые негативно сказываются на нашем здоровье.

Более того, некоторые продукты снижают работоспособность мозга и делают человека буквально более глупым. Например, алкоголь. Все, что он делает – это убивает клетки нашего организма, мозга в том числе. Также очень вредны фастфуд, трансжиры, фритюр и растительные масла.

«Все эти продукты убивают мозг и приводят к сложным последствиям. Ученые утверждают, что частое употребление масел или продуктов, приготовленных способом сильной обжарки, увеличивает риск развития болезни Альцгеймера», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Также стоит отметить сладкие напитки. Хотя глюкоза и полезна для мозга, но не в тех, количествах, которые многие употребляют ежедневно. Сократить употребления сахара необходимо до минимума, чтобы избежать воспалительных процессов.

«Кроме того, навредить может даже такой полезный продукт, как тунец, из-за большого содержания ртути. Не стоит употреблять его чаще раза в неделю», - заключил эксперт.

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