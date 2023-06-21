«Уберите провода и коврики»: рассказываем, как подготовить загородный дом к приезду пожилых родителей

Отдых на даче может обернуться травмами, обострением хронических заболеваний и другими проблемами со здоровьем. Особенно если за город приехали люди в почтенном возрасте. Поэтому важно подготовить дом для проживания.

С возрастом наши мышцы слабеют, кости становятся более хрупкими. Сырость и влага – один из главных врагов пожилого человека. По мнению доктора тибетской медицины Жимбы Данзанова, неподходящие условия проживания могут стать настоящим катализатором различных осложнений.

«Перед тем как переезжать на дачу, попросите детей подготовить дом к проживанию: хорошо прогреть и просушить его, убрать с пола провода и коврики, за которые можно зацепиться и упасть», – сообщил у себя в соцсетях врач.

Также пожилым людям важно не нагружать себя непосильным физическим трудом. Вместо того чтобы надрываться над грядками, лучше прогуляться и подышать свежим воздухом. Такая активность не принесет вреда здоровью. Но в идеале перед поездкой на природу все же посетить своего врача. Как минимум, чтобы он подсказал, какие лекарства взять с собой на всякий случай.

«А при необходимости сделать процедуры, которые помогут укрепить вестибулярный аппарат, нервную и опорно-двигательную систему», – заключил эксперт.

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