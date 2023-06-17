Смертельная прополка: разбираемся, чем опасны грядки и сорняки, если у вас гипертония

Погода все больше радует, и многие дачники практически все свободное время посвящают своему участку. Грядки и клумбы действительно требуют внимания. И хотя физическая активность полезна для здоровья, гипертоникам нужно быть осторожнее.

Не секрет, что труд на даче может быть по-настоящему напряженным даже для здорового человека. Не говоря уже о тех, кто страдает гипертонией.

«Я бы не советовала гипертоникам перенапрягаться в принципе: не работайте в разгар жары, чаще делайте перерывы и пейте достаточно воды. Особенно опасны для гипертоников работы, связанные с наклоном. Поработайте 20 минут в таком положении и обязательно отдохните, а затем смените вид деятельности», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

После того как вы занимались грядками или выдергивали сорняки, можно переключиться на кусты и деревья. Иначе долгий наклон головы обязательно вызовет приступ гипертонии. А рисковать вдали от медицинской помощи не стоит.

«Облегчить состояние гипертоников поможет и правильное питание. Старайтесь не перекусывать различными снеками и фастфудом. В них много соли, из-за которой повышается давление. Ешьте больше зелени и овощей, орехов и тыквенных семечек, на пользу пойдут и ягоды», – уточнила эксперт.

Обязательно держите под рукой тонометр и лекарства, контролируйте свои показатели и в случае чего принимайте медикаменты, которые вам прописал врач.

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