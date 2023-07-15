Убрать бактерии и микробы: почему нельзя пренебрегать чистотой детского автокресла

Крошки от еды, разлитые напитки, пыли и грязь постоянно скапливаются на детском автокресле. Это создает условия для появления бактерий и микробов, поэтому важно проводить своевременную чистку автокресла.

Эксперт отметил, что в первую очередь стоит найти инструкцию по чистке детского кресла от производителя. Иногда чехлы кресла снимают, чтобы постирать их в стиральной машине. Также для удобства можно демонтировать из машины само сиденье.

«Для начала стоит уделить внимание сухой чистке. В частности, пылесосом пройтись по складкам ткани и швам, где больше всего скапливаются крошки и пыль. Липкие ролики для очистки одежды отлично уберут волосы и шерсть в кресле», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Аккуратно почистить ткань автокресла поможет теплая вода с небольшим количеством мыла или порошка. Раствор стоит втирать тряпкой из микрофибры круговыми движениями, смыть его необходимо обычной водой через 15 минут. Также влажной тканью надо пройтись по всем пластиковым частям.

«Для сушки детского автокресла нельзя использовать электрические приборы, например фен или обогреватели, а также открытый огонь. Сиденье для ребенка должно высохнуть в естественных условиях как снаружи, так и внутри», – заключила эксперт.

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