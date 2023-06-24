Ультразвук или химия: разбираемся, как наиболее эффективно бороться с комарами в квартире

Летом назойливые комары могут докучать не только на природе, но и дома. Поэтому важно иметь представление, как защитить квартиру от этих назойливых насекомых. Расспросили эксперта, чем вооружиться против кровопийц.

Эффективно защитить квартиру от комаров помогут москитные сетки на окнах. Их отверстия хорошо пропускают воздух, но при этом становятся преградой для любых насекомых. Если в жилье все-таки залетели комары, то избавиться от них поможет фумигатор.

«Это простое устройство включается в розетку и травит насекомых ядовитыми испарениями, безвредные для человека. Однако в составе есть химические вещества, которые могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» энтомолог Галина Маслова.

Избавиться от комаров в квартире поможет и ультразвуковые отпугиватели, которые издают звуки, отпугивающие насекомых. Они есть электрические, которые вставляются в розетку. Также можно скачать приложение на смартфон, которое будет работать по тем же принципам. Однако такое устройство эффективно будет работать только в небольшом пространстве.

Ранее мы рассказывали, какие народы средства эффективно защитят от комаров.