Условия договора менять нельзя: разбираемся, что делать, если цена за товар выросла в момент его оформления

Иногда продавцы в интернет-магазинах пытаются повысить цену на уже оформленные заказы. Однако в таких случаях такое повышение стоимости делается не в рамках закона. Разбираемся, как защитить свои права.

Фиксация цены на оформленный заказ в интернет-магазине происходит с момента присвоения ему номера. Покупатель получает не только подтверждение заказа, а еще и договор, условия которого менять в одностороннем порядке нельзя, в том числе это касается и цены.

«Здесь не имеет значение оплачен товар или нет. Продавец обязан будет продать вещь по цене, указанной в подтверждении. Однако если продавец пытается изменить цену оформленного заказа, то можно попытаться урегулировать ситуацию мирным путем и обратиться к нему с претензией», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

Если договориться не получилось, то покупателю следует обратиться в суд. По закону о защите прав потребителя с продавца можно требовать не только возмещения убытков и компенсацию морального вреда, а еще выплатить неустойку и штраф.

Ранее мы рассказывали, чем грозит неуплата алиментов на ребенка.