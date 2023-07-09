Условия договора менять нельзя: разбираемся, что делать, если цена за товар выросла в момент его оформления
Юрист Титов рассказал, как защитить свои права при покупках в интернет-магазинах
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Иногда продавцы в интернет-магазинах пытаются повысить цену на уже оформленные заказы. Однако в таких случаях такое повышение стоимости делается не в рамках закона. Разбираемся, как защитить свои права.
Фиксация цены на оформленный заказ в интернет-магазине происходит с момента присвоения ему номера. Покупатель получает не только подтверждение заказа, а еще и договор, условия которого менять в одностороннем порядке нельзя, в том числе это касается и цены.
«Здесь не имеет значение оплачен товар или нет. Продавец обязан будет продать вещь по цене, указанной в подтверждении. Однако если продавец пытается изменить цену оформленного заказа, то можно попытаться урегулировать ситуацию мирным путем и обратиться к нему с претензией», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.
Если договориться не получилось, то покупателю следует обратиться в суд. По закону о защите прав потребителя с продавца можно требовать не только возмещения убытков и компенсацию морального вреда, а еще выплатить неустойку и штраф.
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