Папа должен: чем грозит неуплата алиментов на ребенка

Не всегда после развода бывшие супруги умудряются сохранить хорошие отношения и поддерживать дружеский контакт. Во многих случаях мужчина, разлучившийся с женой, не только исчезает из жизни своей бывшей партнерши, но и перестает быть присутствующим в жизни их детей.

В таких ситуациях женщины стремятся к справедливости и грозятся подать в суд на алименты. Но в результате сдаются, предпочитая не тратить свои силы и нервы. Часто расстроенные женщины решают, что лучше самой воспитать детей, чем мучиться, унижаясь перед отцом.

«В первую очередь хочется напомнить всем матерям, что они могут требовать алименты на своих несовершеннолетних детей. Даже тогда, когда между ними и отцом детей не было официального брака. В соответствии с положениями Семейного кодекса родители имеют обязанность содержать своих детей до достижения ими возраста 18 лет. Независимо от статуса семьи», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Михаил Титов.

За невыплату алиментов предусмотрено максимальное наказание в виде уголовной ответственности и лишения свободы сроком до одного года. Кроме того, возможны арест банковских счетов или имущества должника, запрет на выезд за границу и лишение водительских прав. В случае просрочки выплат штраф составляет 0,5% от суммы задолженности за каждый день задержки.

«Нет ограничений по времени для подачи иска о неуплате алиментов. Например, если на взыскание алиментов по судебному решению ребенку было 10 лет, а сейчас ему исполнилось 20, вы все равно можете требовать от отца выплату невыплаченных ранее долгов», – уточнил эксперт.

Если удалось договориться о сумме выплаты и других деталях, стоит зафиксировать это на бумаге, так как в случае нарушения условий в суде придется предъявить доказательства.

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