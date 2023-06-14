Устья рек могут быть опасны: куда не стоит заплывать, если не хотите стать жертвой опасного хищника

Трагическое происшествие в Хургаде напугало многих и никого не оставило равнодушным. Спастись от нападающей акулы практически невозможно. Поэтому лучше вовсе всячески избегать общения с этим опасным хищником.

Разумеется, встречи с акулами подстерегают нас далеко не везде. Но многие даже не догадываются, что морской хищник может заплыть в устье реки. Именно поэтому не рекомендуется там плавать. Особенно после дождей: течением выносит рыб, которые могут привлечь акулу.

«Плавать возле рыболовецких судов и лодок также очень опасно. Там часто бывают рыбьи отходы, которые привлекают хищников. Кроме того, не стоит заходить в потенциально опасные воды, если у вас есть раны. Даже небольшое количество крови может привлечь акул. Они чуют ее за километр, но также их привлекают и другие телесные жидкости», – рассказывает ихтиолог Григорий Божко.

По словам эксперта, любой порез в воде – это повод сразу же плыть к берегу. Но даже без всяких повреждений не стоит купаться там, где расположены охотничьи угодья акул. Поэтому не подплывайте к морским котикам, дельфинам и стаям птиц.

«Я также советую избегать плавания на входе в гавани и возле крутых склонов. Кроме того, акулы часто охотятся в сумерках и очень ранним утром, около 4 утра. Так что с наступлением темноты в воду лучше не заходить», – уточняет эксперт.

Кроме того, лучше не плавать в одиночку, не заплывать далеко и обращать внимание на других морских обитателей. Если черепахи и рыбы ведут себя беспокойно, лучше сразу плыть к берегу.

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