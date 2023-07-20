В любом возрасте и весе: как подобрать и с чем носить брюки палаццо

Далеко не всегда женский наряд подразумевает обтягивающее платье или короткую юбку. Все чаще дамы отдают предпочтение брюкам свободной и комфортной посадки. Одна из полюбившихся моделей – палаццо, брюки с завышенной талией и широкими штанинами.

«Их простая и утонченная форма позволяет играть сочетаниями аксессуаров и верхней одежды, создавать стили от уютного домашнего для позднего завтрака с подругами, до делового или романтичного. Кроме того такие брюки прекрасно корректируют фигуру», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

Но широкие брюки важно уравновесить. Лучше всего выбрать топ по фигуре, сверху можно накинуть рубашку, кардиган или пиджак. Что касается обуви, то здесь у ваc практически полная свобода. Можно выбрать классические туфли, кроссовки, сабо, босоножки, сандалии, мюли и слипоны.

«Главное ориентироваться на образ в целом, а также на ваш собственный комфорт», – заключила эксперт.

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