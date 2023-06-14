В землю, в воду и в компост: объясняем, почему рыбные отходы могут стать отличным удобрением

Рыбные отходы легко можно использовать в качестве удобрения. Они содержат много азота, фосфора и других питательных веществ. Все это точно пойдет на пользу вашим растениям. Расспросили эксперта на этот счет, чтобы сделать все правильно.

Иногда поливайте растения, добавляя в воду настойку из рыбных отходов. Делайте это на протяжении всего сезона. Так земля будет регулярно насыщаться белком. Не бойтесь совмещать рыбные отходы с другими органическими материалами, создавая компост.

«Рыбные отходы можно использовать в качестве подкормки для растений. Сюда подойдут и голова, и хвосты рыбы. Разложите их вокруг корней или добавьте в почву, чтобы улучшить плодородие. Если осталась рыбья кровь, то она тоже принесет пользу почве, в которой «сидят» растения», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» агроном Валерий Смирнов.

Она впитает в себя все полезные вещества, не оставляя никакого запаха. А вариант для тех, кто не ест рыбу, это костная мука. Тоже неплохое удобрение. Азота, фосфора и других питательных веществ там не меньше, чем в самой рыбе.

«Используя такое удобрение, будьте осторожны и не переусердствуйте. Слишком много рыбных отходов может привести к перегною почвы и другим проблемам», – заключил эксперт.

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