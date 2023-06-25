Важно учесть возраст дерева и состояние почвы: разбираемся, какие ошибки при поливе плодовых деревьев совершают все

Дачники и садовники летом регулярно поливают овощные грядки и цветочные клумбы, а о поливе плодовых деревьев могут забыть. Однако для богатого урожая необходимо соблюдать правила и нормы орошения фруктовых и ягодных деревьев в саду или огороде.

Перед тем, как приступить к поливу плодовых деревьев необходимо узнать состав грунта на садовом участке. В частности, при черноземных и глинистых грунтах можно поливать деревья до двух раз за месяц. Для песчаных почв норма полива составляет от двух до четырех раз за месяц.

«Также стоит обращать внимание на состояние деревьев и их разновидность. Например, больше влаги любят косточковые породы, чем семечковые. К тому же норма полива зависит от возраста плодовых деревьев», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

Молодым саженцам потребуется меньше литров воды, чем взрослым насаждениям, но всегда нужно учитывать состояние почвы и ее тип. Кроме того, определить потребность деревьев в воде можно по их листьям. Если они начинают опадать или желтеть, то это верный признак того, что деревья нуждаются во влаге.

Поливать плодовые деревья можно поверхностным способом. Для его проведения вокруг ствола необходимо сделать выпуклый земляной круг. Его диаметр должен примерно равняться ширине кроне растения, а глубина - около 30 см.

«Такую своеобразную чашу нужно будет заполнять водой. Также можно воспользоваться специальным оросительным дождевателем, который увлажнит грунт и воздух около насаждений», - заключил эксперт.

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