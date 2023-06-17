«Видео с котиками поможет»: разбираемся, что делать, если из-за новостной повестки развилась тревожность

Постоянное чтение плохих новостей может плохо сказаться на самочувствии человека. Однако есть способы, которые помогут справиться. Чтобы не довести себя до нервного срыва, нужно придумать другую привычку взамен скроллингу лент новостей.

«Например, читать позитивные новости и книги, смотреть видеоролики, от которых появится радость и творческое вдохновение. Это могут быть просто смешные видео с котиками. Такое помогает. Одновременно нужно ограничить поток негативной информации», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог Екатерина Горькова.

Эксперт также уточнила, что не стоит читать новости в плохом настроении. Это может привести к панике. Кроме того, необходимо отдыхать от телефона в принципе. Убирайте его из рук за два часа до сна и не берите раньше, чем через час после пробуждения.

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