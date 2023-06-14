Вилки на стол: объясняем, как сбросить до 10 кг с помощью простого лайфхака

Чтобы похудеть, нужно питаться правильно: овощи и цельнозерновые каши, нежирное мясо и рыба. Но если вы будете постоянно переедать, то даже самая здоровая пища не пойдет впрок. Очень часто мы съедаем лишнее потому, что неправильно ведем себя за столом.

Наверное, вы все слышали, что во время еды не стоит заниматься посторонними делами. Отвлекаясь на просмотр видео, чтение книг или на работу, мы рискуем съесть как минимум на 30% больше нормы. Но это не единственный секрет.

«Очень важно пользоваться ножом и вилкой во время еды, но при этом несколько раз откладывать приборы, чтобы спокойно прожевать еду и прочувствовать ее вкус. Отрежьте первый кусочек, отправьте в рот, отложите приборы, пока не прожуете его полностью», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» диетолог Евгения Пегова.

В течение трапезы нужно откладывать нож и вилку или ложку 5–6 раз. Чем медленнее вы едите и тщательнее прожевываете пищу, тем раньше почувствуете насыщение. Помните, что есть нужно досыта. Если чувствуете, что наелись, отложите приборы, даже если еда еще осталась.

«Привычка откладывать приборы позволяет сбросить 5–10 кг без каких-либо дополнительных усилий или перемен в рационе», – заключила эксперт.

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