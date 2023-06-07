Витамины на зиму: агроном объяснил, что делать, если хочется собрать урожай репы осенью

Репа – невероятно полезный и недорогой овощ. Хотя это и доступный овощ, дачникам наверняка будет приятно вырастить его самостоятельно. Тем более что это не составит труда. Если посадить репу летом, то урожай можно собрать к осени и обеспечить себя витаминами на зиму.

«Жителям северной части нашей страны я советую начинать посадки с середины июня. В средней полосе лучше подождать июля, а на юге – августа. Помните, что есть разные сорта репы. Некоторые созревают за полтора-два месяца, другим нужно практически четыре месяца», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» агроном Валерий Смирнов.

Также эксперт советует обратить внимание на вес и вкусовые качества репы, выбирая семена. Кроме того, стоит помнить, что гибриды более стойкие, им меньше страшны вредители или перепады температуры.

«Еще один важный момент – выбор грядки. Репа должна расти на открытом участке, не в тени. Не сажайте ее сразу после «родственников»: редиса, редьки или дайкона, а также после капусты. Лучше посадить репу на месте картофеля, помидоров или огурцов, бобовых и баклажанов», – заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как правильно подкормить помидоры после высадки в грунт.