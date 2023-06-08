Вкусная и полезная: найдена добавка, которую стоит попробовать всем маленьким сладкоежкам

Практически все дети предпочтут перекусить чем-то сладким, а вовсе не полезными продуктами. Однако есть препарат, который поможет перебороть тягу к сладкому у ребенка. Врач-терапевт Валерия Румянцева рекомендует ввести в рацион питания ребенка пробиотики.

«Это поможет, если малыш отказывается есть здоровую пищу и постоянно просит сладкое. В таких продуктах содержится полезная для кишечника микрофлора. Чаще всего пробиотик имеет сладкий вкус. Большинство из таких препаратов выпускают в виде жидкой формы с живыми формами микробов или порошка с высушенными микробами», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач.

По словам эксперта, пробиотик будет способствовать у ребенка снижению тяги к сахару и обработанным продуктам, а также увеличит потребность к здоровой еде, которая богата питательными веществами.

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