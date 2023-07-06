Важнее любого интима: почему любовные отношения невозможны без поцелуев

Мы не просто так практически всегда помним свой первый «взрослый» поцелуй. Это действительно важное проявление симпатии и очень важный элемент любовных отношений. Конечно, целоваться можно и без серьезных чувств, но вот любви без поцелуев практически не бывает.

По статистике, именно отсутствие поцелуев, а не интимной близости является главным маркером отношений, которые подходят к концу. В паре, где прошла любовь и страсть, нет поцелуев, но интимная близость может сохраняться довольно долго.

«Для большинства людей, согласно опросам, поцелуй – это главное проявление любви. Конечно, это не значит, что все влюбленные должны целоваться постоянно. Обычно эмоциональные и открытые люди целуются больше, а сдержанные меньше. Большее значение поцелуям чаще предают женщины», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» семейный психолог Валентина Корешкова.

Также важно понимать, что для отношений важен не только так называемый французский поцелуй, но и другие виды поцелуев. Например, поцелуи в лоб или в макушку говорят о нежности и заботе, поцелуй в шею выражает страсть, поцелуй в кончик носа – это демонстрация близости и доверия.

Ранее мы рассказывали, чем может быть опасен поцелуй.