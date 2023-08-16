Вода и жиры: разбираемся, какой рацион заставить вас соображать быстрее

«Ешьте сладкое перед экзаменами, чтобы лучше думалось». Так нам говорят родственники и друзья, но сильно ошибаются. Чтобы мозг действительно работал на полную мощь, ему нужны совсем другие продукты. Расскажем о некоторых из них.

Бывает, что на голодный желудок работа совсем не идет. Но плотно поев, мало что меняется. Дело в том, что рацион нужно подбирать аккуратно, чтобы сообразительность и остроумие не засыпало.

«Надо начать с воды. Ее нужно пить постепенно, но не меньше двух литров в день. Со временем мозг и вовсе не нужно будет «заводить», получая достаточное количество воды, он всегда будет в тонусе», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Добавьте в рацион жиры, но в небольших количествах. Отлично подойдет оливковое или кокосовое масло. Ешьте свиное сало, его надо совсем чуть-чуть, чтобы энергии стало больше, а организм при этом не пострадал.

«Рыба – источник омега 3. Лучший продукт для того, чтобы мозг развивался и начал думать. Главное, не заедайте морепродукты хлебом. Это будет способствовать набору лишнего веса. Да и в целом это вредно, как и излишнее употребление сахара», – заключил эксперт.

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