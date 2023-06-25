Воняют и расслаиваются: разбираемся, когда стоит выкинуть косметику, даже если срок годности еще не вышел

Чтобы косметика приносила радость, а не проблемы с кожей, важно ее правильно хранить и вовремя утилизировать. Время от времени стоит проводит ревизию и избавлять от кремов и помад, если они испортились.

Зачастую косметика может прийти в негодность раньше срока. Как это понять, рассказал известный бьюти-эксперт Сергей Наумов у себя в соцсетях. Первое, на что стоит обратить внимание, - это странный запах. Если к привычной отдушке добавились новые нотки, то лучше сразу отправить косметику в мусорку. Так же нужно обратить внимание на текстуру.

«Жидкие текстуры начинают расслаиваться. Верный признак того, что что-то идет не так. Например, соблюдение условий хранения», - уточняет эксперт.

Также часто испорченные помады покрываются капельками, словно испариной. К тому же стоит помнить, что сыворотки с активными ингредиентами после вскрытия могут оставаться годными буквально в течение месяца.

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