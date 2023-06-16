Вооружаемся лаком для волос и муравьиным спиртом: как очистить разрисованные стены

Часто даже опытные хозяйки сталкиваются с загрязнениями, которые приводят их в отчаяние. В таких случаях стоит обратиться к народной мудрости. Чтобы не искать ответы в интернете, попросили поделиться опытом эксперта по уборке.

Практически все, у кого есть дети, сталкивались с такой проблемой, как разрисованные обои. Оказывается, следы от ручки с бумажных обоев можно убрать с помощью лака для волос.

«Нанесите его на следы от ручки, а затем протрите их ватным диском. Главное, не жалейте лака. Еще одна боль многих хозяек – белая обувь. Подошва кроссовок и кед прекрасно оттирается с помощью муравьиного спирта и зубной пасты», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Зоя Бирченко.

Нужно смешать спирт и пасту так, чтобы получилась густая смесь, и нанести на подошву. Для большего эффекта можно оставить так обувь минут на двадцать, а затем приступить к чистке.

Отстирать пятна с одежды тоже не всегда бывает просто. Но особенно тяжело справиться с пятнами на кухонных полотенцах. Конечно, их можно выкинуть, но это неэкономно и неэкологично.

«Попробуйте их прокипятить. Но к воде добавьте стиральный порошок, пятновыводитель и растительное масло. После еще раз постирайте полотенца уже в обычном режиме», – заключила эксперт.

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