Взбить сливки и приготовить коктейль: рассказываем, на что способен обыкновенный френч-пресс

Френч-пресс используют для заваривания чая или кофе. Но этим его возможности не ограничиваются. Это устройство может привнести в жизнь человека больше пользы, если применять его не по назначению.

Во френч-прессе можно приготовить не только чай или кофе, но и домашний коктейль. Ведь в нем получится хорошо взболтать все то, что входит в напиток, а его поршень при необходимости не допустит попадания твердых ингредиентов в бокалы.

«Кроме того, с помощью френч-пресса можно быстро промыть крупу, а также в нем удобнее будет замочить сухофрукты, ягоды, грибы или овощи. Этот процесс займет несколько минут и не потребует много посуды. Еще при помощи этого устройства можно сделать воду со вкусом ягод и фруктов. Для этого в него необходимо положить нужные ингредиенты и залить их жидкостью, оставив в таком виде в холодильнике на ночь», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» домохозяйка Ирина Плетнева.

Также идеальные взбитые сливки получатся, если френч-пресс наполнить на четверть жидкими и сухими сливками и взбалтывать все это несколько минут поршнем. А домохозяйка Лариса Капитонина предлагает класть во френч-пресс замороженную зелень, чтобы через некоторое время отжать лишнюю жидкость.

Ранее мы рассказывали, как не тратиться на продукты, которые потом придется выкинуть.