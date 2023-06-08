Забывают про язык и слишком стараются: объясняем, как не нужно ухаживать за полостью рта

Все знают, как важно тщательно ухаживать за зубами. Но далеко не все строго следуют советам стоматологов. К тому же, многие наоборот — стараются слишком активно и это приводит к проблемам. Расспросили эксперта, как этого избежать.

Это только на первый взгляд чистка зубов — простое занятие. Важно соблюдать технику, не спешить, а также правильно выбрать щетку.

«Очень важно, чтобы щетка была средней жесткости, а при проблемах с деснами лучше выбрать мягкую. Чистить зубы нужно очень тщательно, с помощью разной техники. Время тоже важно, в среднем лучше чистить зубы не менее двух минут», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-стоматолог Алексей Большаков.

Если торопиться при чистке зубов, то избавиться от бактерий не получится. Если же щетка будет слишком жесткой, то можно повредить эмаль. Именно поэтому не стоит слишком активно давить на зубы при чистке.

«Кроме того, не забывайте тщательно отчищать язык и небо. Иначе бактерии все равно окажутся на зубах и вызовут кариес», - заключил эксперт.

Ранее мы рассказывали, как эмоциональное напряжение может отразиться на здоровье зубов.