Задавайте вопросы и просите совета: как произвести впечатление умного и компетентного собеседника

Иногда кажется, что произвести впечатление умного человека можно с помощью красивых слов, упоминаний об опыте работы, о своих достижениях и образовании. Однако все это может оказать не тот эффект, который хотелось бы. А впечатлить окружающих может совсем другое.

Оказывается, люди, которые спрашивают совета и задают вопросы собеседнику, будут чаще восприниматься как умные и компетентные. Этот эффективный способ по умолчанию положительно характеризует человека в глазах окружающих. Также люди скорее проникнутся симпатией к такому человеку. Ведь они чувствуют себя увереннее, давая советы.

«Кроме того, уточняющие вопросы во время разговора показывают заинтересованность в беседе. Это положительно сказывается как в рабочих, так и в личных отношениях. Например, на второе свидание чаще соглашаются пойти с тем, кто задавал много вопросов во время первой встречи», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Однако в обществе с малознакомыми людьми не стоит задавать сложные вопросы или спрашивать совета, который потребует серьезного анализа. Чтобы произвести хорошее первое впечатление, достаточно задавать конкретные и краткие вопросы, при этом соблюдая личные границы.

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