Закатка по уму: как сохранить на зиму урожай, собранный за лето

Соленые огурчики, консервированные помидоры, варенье из собранной своими руками клубники – лучшие лакомства зимой. Благодаря консервации пищу можно хранить в течение нескольких месяцев или даже лет.

Этот процесс называется закаткой и заключается в «утрамбовке» продуктов в банки с последующей термической обработкой. В результате получается вкусная, любимая многими закуска. К процессу необходимо подойти грамотно, подготовить все заранее и не упустить ни одной детали.

«Выберите стеклянные банки различного размера, в зависимости от количества продуктов, которые вы планируете закатать. Обратите внимание на состояние крышек – они должны быть без повреждений и в отличном состоянии. После первого использования они стареют и теряют свою герметичность, так что для каждой новой партии консервирования покупайте новые крышки и кольца», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» домохозяйка Ирина Плетнева.

Для хорошей герметичности банок используйте специальные термостойкие резиновые прокладки или вложки под крышки. Для удобства вам могут понадобиться различные инструменты, такие как воронка и специальные клещи, чтобы вынимать горячие банки из кипящей воды. Также необходимо сито для процеживания воды, кухонные весы и набор для стерилизации банок.

«Не забывайте про вкус, его помогут сформировать специи и приправы. Популярными вариантами являются соль, сахар, уксус, черный перец и лавровый лист», – уточнила домохозяйка Лариса Капитонина.

Существует несколько способов закатки: ручной, с помощью закаточной машинки и системы вакуумного консервирования. В последнем варианте крышки можно использовать много раз.

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