Заменит целый ящик с инструментами: разбираемся, какие вещи всегда пригодятся в хозяйстве

Базовые домашние инструменты необходимо всегда иметь под рукой. Они должны быть подобраны так, чтобы с их помощью можно было устранить поломку, засор и другой мелкий ремонт.

Невероятно удобная вещь, которая может пригодиться в хозяйстве дома — мультитул. Этот многофункциональный предмет сможет заменить ящик с инструментами. Ведь он способен, резать, пилить, подтягивать и подкручивать, а также с помощью него можно открыть стеклянные бутылки и банки. Кроме того, в домашний набор инструментов можно добавить рулетку. Она не займет много мест и всегда пригодится.

«Также в хозяйстве всегда пригодится отвертка с несколькими битами. Такая модель инструмента поможет поменять батарейки в настенных часах, прикрутить полку и многое другое. А вот заклеить дыры или треснувшиеся предметы, например мусорный бак или садовый шланг, можно с помощью армированного ремонтного скотча», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» мастер по ремонту Владимир Ковальчук.

К тому же эта липкая лента влагоустойчива и ее можно использовать на любой поверхности. Кроме того, скотч можно применить для уборки шерсти домашних животных или разбившегося стекла с пола.

В домашнем наборе инструментов стоит иметь и сантехническую замазку, которые еще называют герметиком. Он поможет избежать протечек, замазать герметично швы и стыки в процессе замены раковины, унитаза или смесителей.

«Под рукой нужно иметь и фонарик на батарейках, который можно будет легко найти в темноте», – уточнил эксперт.

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