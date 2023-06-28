Замените расческу и наденьте кепку: как избавить волосы от статического электричества

Многие задаются вопросом, почему электризуются волосы, но мало кто может решить эту проблему. Волосы становятся тонкими, ломаются, «встают на дыбы» и теряют свой былой вид. Расспросили парикмахера, как избавиться от статистического электричества волос.

Начните с расчески. Если вы пользуетесь пластмассовой, то замените ее на деревянную. Волосы со временем станут послушными, и тогда вам не придется расчесывать их каждые 10 минут. Можно выбрать металлическую, это тоже решит проблему. Волосы перестанут электризоваться, ведь ток распределиться по всему телу и вы его даже не почувствуете.

«Еще один способ – использование кондиционера для волос с содержанием силикона. Как правило, он защищает волосы после мытья и при расчесывании они не «встают на дыбы». Главное, расчешитесь до того момента, как волосы полностью высохнут. Это наверняка избавит вас от электрического тока на ближайшие дни», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» парикмахер Марина Лапина.

Если волосы сухие и вам нужно моментально снять напряжение, то воспользуйтесь маслом для волос. Также рекомендуется обратить внимание на головной убор. Для того, чтобы эффект «одуванчика» вам не надоедал, носите шапку, берет или кепку только из натуральных тканей.

«Но если все же пришлось надеть синтетику, то побрызгайте волосы эфирным маслом и расчешитесь, перед тем как надевать головной убор», - уточнила эксперт.

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