Иммунитет разрушается, психика страдает: чем опасен дефицит массы тела

Пониженный вес может обернуться серьезными проблемами для здоровья. Врачи рекомендуют не гнаться за модой и не худеть чрезмерно, иначе тяжелых последствий не избежать. Вот несколько потенциальных опасностей, связанных с дефицитом массы тела.

Недостаток или полное отсутствие питательных веществ и энергии в организме могут негативно сказываться на иммунной системе. Организм становится более подверженным инфекциям и заболеваниям. Поэтому необходимо регулярно питаться.

«В противном случае вас все чаще будет настигать усталость, слабость, физическая и умственная утомляемость. Но это самый минимальный букет проблем. Дефицит массы тела рано или поздно повысит риск развития остеопороза. Причина проста: недостаток кальция и витамина D. Костная плотность разрушается, а вместе с этим страдают мышцы. Человек буквально тает на глазах с каждым днем», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Без должного питания можно попасть в больницу и потом долго оправляться от этого. Здесь уже и до проблем с психикой недалеко. Тревожность и депрессия в любом случае сопровождает людей с дефицитом массы тела. Нарушается пищевое поведение, и все это приводит к анорексии или булимии.

У женщин с недостаточным весом часто возникают нарушения менструального цикла или даже полное прекращение месячных. Справедливости ради, такое бывает и у тех, кто страдает от лишнего веса.

«Это значит только одно: нарушение гормонального баланса, а вслед за ним – дальнейшие последствия для репродуктивного здоровья. И это лишь несколько возможных проблем, связанных с дефицитом массы тела. Если у вас или ваших близких есть такие проблемы, то лучше обратиться к врачу или диетологу», – заключила эксперт.

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