Меньше калорий и вреда: разбираемся, почему некоторые блюда не стоит есть горячими

Некоторые так не любят остывшую еду, что начинают есть, когда блюдо еще слишком горячее. Это не самая полезная привычка, многие блюда лучше употреблять, когда они достаточно остынут. Иначе можно навредить себе.

Чтобы не спровоцировать различные заболевания желудочно-кишечного тракта, картошку, рис и макаронные изделия нужно есть слегка теплыми. Это окажет положительное влияние на кишечник. К тому же не будет резко повышаться уровень сахара в крови, станет легче сбрасывать лишний вес.

«Дело в том, что картошка, рис и макароны являются источниками резистентного крахмала. Он, как и клетчатка, достигает до прямой кишки в непереваренном виде, только потом начинается расщепление. Поэтому эти продукты лучше есть теплыми, а не горячими, чтобы положительно повлиять на пищеварение», - объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Кроме того, крахмал в углеводных продуктах помогает контролировать уровень сахара в крови, а также организм меньше вырабатывает инсулина, что позволяет надолго забыть о чувстве голода. А значит в итоге вы употребите меньше калорий.

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