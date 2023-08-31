Запаситесь водой, накормите завтраком: как подготовить первоклассника к линейке на 1 сентября

Первое сентября для первоклашек — это всегда очень волнительно. А для некоторых детей торжественная линейка и вовсе оборачивается настоящим стрессом. К тому же первого сентября часто бывает достаточно жарко. И судя по всему этот год не станет исключением.

Родители должны быть особенно внимательным к детям в их первый школьный день. Нужно позаботиться и о физическом, и об эмоциональном состоянии. Для начала очень важно, чтобы ребенок выспался. Лечь он должен обязательно до девяти часов вечера.

«С утра обязательно накормите ребенка завтраком: каша и фрукты будут в самый раз. Но не перекармливайте. Также лучше не давать ребенку сладости. Они негативно воздействуют на нервную систему, а впереди и так стресс», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

В течение дня важно следить за тем, чтобы ребенок пил воду. Но именно обычную воду, соки и газировки не помогут от обезвоживания. Но не слишком много за раз, а всего несколько глотков. Если мероприятие будет проходить под открытым солнцем детям обязательно нужны головные уборы. В противном случае может случиться обморок.

«По возможности лучше одеть первоклассника в светлую, дышащую одежду. За 20 минут до выхода обязательно проследите, чтобы ребенок нанес солнцезащитный крем», – заключила эксперт.

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