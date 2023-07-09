Запросто уничтожит урожай: разбираемся, какой вредитель опаснее всего для капусты

Бабочка-капустница является одним из самых опасных вредителей для урожая капусты и других растений этого семейства. Одна бабочка может отложить до 250 яиц на листьях урожая.

После вылупления личинки начинают питаться листьями и почками растений, причиняя им значительный вред. Они питаются кожистыми частями листьев, что приводит к образованию отверстий, делая листья непригодными для питания и фотосинтеза. Это сказывается на росте и развитии капусты.

«Кроме того, капустница может стать переносчиком различных инфекционных заболеваний, таких как болезни бактериального или грибкового происхождения. Они передаются от пораженных растений к здоровым личинками или имаго, и тогда заболевание распространится на всю посадку или даже на поле», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» садовод Петр Тимченко.

Бабочка-капустница имеет высокую плодовитость и способность к размножению, что делает ее особенно опасной для урожая. Если не принимать мер по контролю и предотвращению ее распространения, она может нанести значительный ущерб посевам.

«Для борьбы с бабочкой капустницей используются различные методы. Одним из самых эффективных способов является применение биологических и химических препаратов для уничтожения личинок и имаго вредителя», - уточняет эксперт.

Также проводятся профилактические мероприятия, такие как механическое удаление личинок и поврежденных листьев.

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