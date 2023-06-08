«Добавьте в рацион, если переживаете стресс»: названы полезные свойства семечек особого фрукта

Тыква уже давно занимает особое место в кулинарии, а вот ее семечки могут принести много пользы для здоровья. Ведь в тыквенных семечках содержится много полезных свойств для организма человека.

В тыквенных семечках присутствует цинк, который помогает мозгу лучше воспринимать и усваивать информацию. Также при употреблении этого продукта в организм попадает магний, триптофан, селен, витамины В1 и К.

«Благодаря этим веществам у человека повышается концентрация внимания, улучшается память и снижается уровень стресса. Кроме того, магний оказывает положительное воздействие на нервную систему», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Любовь Андреева.

Тыквенные семечки следует употреблять сырыми и натощак, запивая водой. За раз съедать не более 50 граммов для взрослого человека – это менее 20 штук, суточная норма – 100 граммов. Злоупотреблять семечками не стоит, так как в них содержатся биологически активные вещества, а также семена калорийны.

Более того, каждодневное употребление тыквенных семечек улучшит настроение и работу мозга, укрепит иммунитет, уменьшит отечность и риск онкологии, нормализует давление и сахар. Но и сама тыква тоже очень полезна, особенно если есть ее сырой.