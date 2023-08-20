Здоровые волосы и кишечник: почему важно восполнить недостаток серы в организме

Гладкие, блестящие и густые волосы всегда привлекают внимание. Но их обладательницы часто сталкиваются с проблемой запутанных локонов. Причиной не всегда является неправильный уход. Часто проблема в недостатке одного микроэлемента.

Сера важна не только для красоты волос, но и для здоровья всего организма. Именно потому стоит выявить и исправить недостаток данного микроэлемента. Но сделать это может только врач.

«Таурин поможет восполнить дефицит серы в организме. Он полезен для кишечника и поддерживает здоровое пищеварение, а самое главное — влияет на правильное усвоение жиров, что положительно влияет на кожу головы и волосы. Больше всего таурина содержится в темном мясо индейки и цыпленка, сыром тунце», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» трихолог Елена Баранова.

Также эксперт заметил, что таурин помогает снизить уровень холестерина в крови и защищает сердечно-сосудистую систему. Он же способен уменьшить тревогу, поднять настроение, расслабиться и улучшить память.

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