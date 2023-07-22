Зеленый чай и строгий режим: что делать, если хочется просыпаться с легкостью даже ранним утром

Многие по утрам выпивают чашку ароматного кофе, чтобы проснуться и поднять уровень энергии. Но это не всегда лучший для здоровья выбор. Тем более что взбодриться в начале дня можно не только с помощью этого напитка.

Поднять уровень энергии можно с помощью правильного режима сна, качественного питания и спорта. Конечно результат не будет виден сразу, это работа на перспективу. Со временем улучшится не только сон, но и качество жизни.

«Тишина, полная темнота, свежий воздух в спальне сделают сон качественным и глубоким, спать при этом нужно 7-9 часов. Перед сном не рекомендуется есть плотную пищу и за час до него не использовать гаджеты», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-сомнолог Михаил Котенков.

Также лучше высыпаться человек будет с рациональным режимом дня, когда прием пищи и подготовка ко сну происходят в определенное время. Ведь тогда все внутренние процессы смогут под это подстроиться.

Кроме того, постоянная физическая нагрузка будет поддерживать бодрость в течение дня и способствовать улучшению настроения. Высокий уровень энергии поддерживает и правильное питание, которое содержит белки и сложные углеводы.

«Но если необходимо быстро взбодриться, то можно выпить зеленый чай или матчу», – заключил эксперт.

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