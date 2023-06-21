Злоупотребляют кардио и не следят за питанием: разбираемся, как нельзя начинать тренироваться в зрелом возрасте

Никогда не поздно начать заниматься спортом. Нет ничего страшного в том, что вы решили добавить в свою жизнь регулярные физические нагрузки после 30-40 лет. Но стоит помнить о распространенных ошибках, которые совершают начинающие спортсмены в этом возрасте.

Многие люди, начав занятия спортом, не задумываться о своем рационе. Однако успех в фитнесе во многом зависит от правильного питания. Особенно после 30, когда метаболизм уже не такой активный. В таких случаях разобраться во всех тонкостях и нюансах может помочь тренер или диетолог.

«Также многие зрелые новички начинают злоупотреблять кардионагрузками. Они уверены, что достаточно будет только беговой дорожки, велотренажера или эллипса, чтобы привести себя в форму. Однако чрезмерный интенсив таких тренировок опасен для здоровья. Они не только сжигают жиры, но еще перегружают сердце и сердечно-сосудистую систему», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитнес-тренер Руслан Акимов.

При таких нагрузках важно следить за пульсом, давлением, ритмом сердца и не перегружать себя. Кроме того, еще одна распространенная ошибка - игнорирование силовых тренировок. Ведь именно они помогут улучшить рельеф мышц.

«Здесь самое главное - начать с минимальных нагрузок, уже постепенно переходить в режим активных тренировок», - уточняет эксперт.

Не потерять достигнутую форму поможет определенный режим тренировок. Поэтому не стоит пропускать занятия, но если такое случилось, то не нужно наверстывать упущенное, просто продолжайте посещать зал регулярно.

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