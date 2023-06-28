Зубная щетка и жирный крем: найдены необычные способы быстро привести себя в порядок

Как часто девушкам приходится спешить? Да практически каждый день. Но как показывает практика, успеть можно все, если знать несколько действенных лайфхаков. Сегодня расскажем о том, как быстро привести в порядок ногти, высушить лак и поправить прическу.

Во время домашней уборки можно не заметить, как ногти на руках пришли в негодность. Тем более, если давно не делали маникюр. Быстро исправить эту оплошность поможет жирный питательный крем. Нанесите его толстым слоем на руки и втирайте поглубже в ногти. Затем наденьте хлопковые перчатки проведите в них 10-15 минут. Когда снимите, то увидите, как ваша кожа и ногти стали свежими и увлажненными.

«Продолжая тему маникюра, стоит вспомнить, что у многих возникает другая проблема – слишком долго сохнет лак. Исправить это очень легко. Через 2 минуты после нанесения лака погрузите свои руки в ледяную воду буквально на 15 секунд. Столь низкая температура забетонирует лак на ногтях надолго», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» визажист Эльвира Михальчик.

Но при этом эксперт предупредила, что делать такие ванны для лица очень опасно. Многие практикует это как средство от отеков, но так можно застудить нерв. Лечение будет долгим и болезненным.

Кроме того, бывает сложно привести в порядок голову. Особенно если вы легли спать с мокрой головой. Возьмите чистую зубную щетку и пригладьте ею волоски, получиться гораздо лучше, чем обыкновенной расческой.

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