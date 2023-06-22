Зубная щетка, лимон и микроволновка: как без лишних хлопот очистить терку и чеснокодавилку

Практически ни одна кухня не обходится без терки, да и пресс для чеснока используют многие хозяйки. Правда, отмыть кухонных помощников не всегда бывает просто. Особенно если не сделать это немедленно. Рассказываем, как упростить себе готовку.

Терка не будет так загрязняться, если перед использованием смазать ее растительным маслом. Остатки еды просто соскользнут. А сыр можно еще предварительно чуть заморозить. Но терку все равно стоит помыть сразу после использования. Иначе придется замачивать в растворе воды и средства для мытья посуды.

«Чтобы протереть терку после замачивания, возьмите половину картофелины или лимона, губку вы испортите об острые края. К тому же можете поранить пальцы. После такой обработки достаточно просто ополоснуть терку под водой», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Пресс для чеснока важно использовать правильно. Давите чеснок неочищенным: шелуха останется внутри, вам меньше работы и грязи меньше. А после использования с чисткой обычно неплохо справляется обычная зубная щетка. Если грязь засохла, замочите чеснокодавилку в мыльной воде, а затем промойте с помощью сильного напора из душа.

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