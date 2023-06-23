Звоните оператору и проверяйте информацию: как не стать жертвой развода со стороны недобросовестных таксистов

Когда мы заказываем такси через приложение, то списание происходит автоматически. У таксиста практически нет возможности увеличить стоимость поездки. Но если вы вызвали такси по старинке, позвонив оператору, то могут возникнуть проблемы.

Дело в том, что оператор может назвать одну сумму, а водитель другую. Иногда это может быть вполне законная и не слишком обременительная надбавка за долгое ожидание или габаритный багаж. Но что делать, если сумму завысили в два раза и более? Для начала нужно понимать, что отказаться от оплаты совсем — не вариант. Даже если вы столкнулись с откровенным разводом, ведь услуга все равно была оказана. Не заплатив, вы превращаетесь в нарушителя.

«Для начала вы можете позвонить оператору и уточнить, насколько правомерны требования водителя. Также можно зайти на сайт и проверить данные. Например, вполне возможно, что ваш багаж по габаритам проходил как бесплатный, а платное ожидание начинается после пяти минут, а вас ждали меньше. Или же водитель заранее включил счетчик», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» юрист Николай Кузнецов.

Также бывают спорные ситуации. Например, водитель останавливался в пробках, а записал это как остановки по требованию пассажира. Еще вариант — выбрал более длительный путь под предлогом, что объезжал пробки, потому что пассажир сказал, что торопится. Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше заранее уточнить все эти моменты у оператора.

«В любом случае требуйте от водителя, серьезно завысившего стоимость, детальный отчет с расшифровкой итоговой суммы. А процесс спора снимайте на камеру телефона — это не нарушение. Обычно сталкиваясь с отпором, недобросовестные водители ретируются», - заключил эксперт.

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