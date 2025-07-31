Атака на «Аэрофлот» стала последней каплей: российские хакеры запускают кибервойну против Европы

С начала года киберпространство стало ареной одной из самых ожесточенных и непрерывных форм противостояния между Россией и Украиной в коалиции со странами Запада. К июлю число атак и масштабов ущерба исчисляется десятками крупных эпизодов, затронувших как государственные, так и частные инфраструктуры. Ключевые факты и подтвержденные события этой кибервойны — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Атаки на Россию: саботаж, хаос и шпионаж

Одной из самых громких атак стало нарушение работы крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» в конце июля. По данным Reuters, за атакой стояли проукраинские хакерские группы Silent Crow и белорусские Cyber Partisans. Они сообщили, что проникли в ИТ-инфраструктуру перевозчика еще год назад, после чего осуществили активацию вредоносного кода. В результате — массовые сбои, отмена и задержка десятков рейсов по стране.

Как пишет Associated Press, по заявлениям хакеров, им удалось уничтожить порядка 7 тыс. серверов и похитить большое количество данных пассажиров и сотрудников «Аэрофлота».

Отдельно выделяется украинская компания Hacken — по официальным данным, это международная структура в сфере кибербезопасности. Ее штаб-квартира находится в Таллине, а ключевые участники — в Лиссабоне. С марта 2022 года Hacken получила многомиллионные инвестиции из США и активно участвует в киберконфликте против России. По данным на июль 2025 года, в ней работает 110 человек, 60 из которых находятся в Украине.

В атаке на Россию также участвовали активисты из Anonymous — группировки, объявившей России кибервойну в феврале 2022 года. Они известны взломами российских телеканалов и угрозами международным компаниям, оставшимся на российском рынке — таким как Citi, Burger King, Subway, Raiffeisen Bank и другим.

Фото: [ freepik.com ]

Кроме того, хакеры атаковали сеть дискаунтеров «Доброцен». Работу приостановили все пять офисов компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре. Под киберудар за последние дни попали и «Почта России», сети аптек «Неофарм» и «Столичка».

Ответные удары российских хакеров

В ответ российские хакерские группировки активизировали атаки на Украину и страны Евросоюза. Одним из главных ответных инструментов стала группировка NoName057(16), известная своими DDoS-атаками против сайтов Украины, Польши, Чехии и других стран НАТО. Однако в июле 2025 года их инфраструктура была частично обезврежена международной операцией Europol — арестованы участники, отключены серверы, возбуждены уголовные дела.

Также, как сообщает голландская разведка MIVD, российские спецслужбы активизировали гибридные кибероперации по подрыву критической инфраструктуры в Европе — от цифровых систем госуправления до подводных интернет-кабелей и энергетических сетей.

Готовится масштабный киберудар по Франции

Российская хакерская группировка KillNet заявила о подготовке ответного удара за атаки, проведенные 29 и 30 июля. В сообщениях хакеров говорится, что целью станет инфраструктура Франции — транспорт, промышленность, доступ к интернету. По утверждениям самих участников, они создали «беспрецедентное сетевое оружие», выходящее за рамки привычных DDoS и программ-вымогателей.

По версии KillNet и хакерской группы Beregini, за атакой на российские сети стояли украинские хакеры в сотрудничестве с французскими активистами Anonymous. Как утверждает телеграм-канал Mash, операция координировалась под кураторством британской разведки MI6 и ЦРУ. Использовались традиционные DDoS-механизмы в связке с вредоносными стиллерами, ранее распространенными в рунете. Под удар попали организации с низким уровнем цифровой гигиены. Целью атаки, как считают российские хакеры, было вызвать инфраструктурный коллапс в России и создать недовольство в обществе во время поражений украинской армии.

Ранее стало известно об обновлении iOS 18.6 и iPadOS 18.6.