Задержание в аэропорту и штраф за наркотики: у Глюкозы остался последний шанс сохранить карьеру, но времени все меньше

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) была задержана в аэропорту Шереметьево — звезду заподозрили в употреблении запрещенных препаратов. Позже суд в Москве оштрафовал знаменитость на 5 тысяч рублей по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ. Сама Глюкоза отрицает , что находилась в невменяемом состоянии. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) заявила, что у артистки нет как таковой зависимости, но все-таки отказаться от употребления, если есть возможность, она не в силах.

По ее словам, у Чистяковой-Ионовой есть потенциал для развития успешной карьеры, но нет гарантии, что слава сохранится, если певица не решит проблемы в личной жизни и со здоровьем. Несмотря на трудности, артистка еще может пережить моменты радости и успеха. Эзотерик считает, что Глюкозе важно искать поддержку со стороны близких и профессионалов, а также трудиться над собой для достижения гармонии.

В жизни артистки возможны позитивные изменения, но внутри у нее могут быть борьба и страхи, связанные с зависимостью, заявила Алексеева. Однако у Глюкозы есть все шансы справиться с проблемами — ей необходимо оставить старые привычки и перейти к новому жизненному этапу.

«Принятие изменений и готовность двигаться вперед — ключ к ее восстановлению и успеху. Нужно быть терпеливой и уверенной в своих силах, особенно в период трудностей», — заключила эзотерик.

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