Делайте это каждые четыре часа: автоэксперт дал советы по обслуживанию машины в мороз

В ближайшие выходные в Москве и Подмосковье ожидается похолодание до -26 градусов. Как в этот период обслуживать машину, чтобы она не вышла из строя, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт по обслуживанию и ремонту автомобилей Руслан Кирьянов.

По его словам, более старые авто лучше всего вовсе убрать в гараж и не трогать.

«Потому что могут потечь сальники, может замерзнуть топливо. Поэтому, желательно, убрать их в гаражи, если есть такая возможность», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Более новые автомобили, продолжил он, относятся к морозам немного проще. Дело в том, что в них меньше люфтов, а также меньше давление масла.

«Но новые автомобили тоже желательно держать в гараже. Если такой возможности нет, необходимо поддерживать температуру автомобиля. Учитывая, что морозы будут короткие, можно в принципе автомобиль не заводить в это время. Либо прогревать каждые четыре часа, чтобы машина не успевала полностью остыть», — заключил автоэксперт.

