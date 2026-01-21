Врач Рогачев заявил об опасности варежек и шарфов из синтетики

При длительном нахождении на улице в сильные морозы стоит обратить внимание на плотные варежки и шарфы не из синтетики. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-кардиолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Александр Рогачев.

Ранее сообщалось, что рекордные морозы придут в Москву и Подмосковье на неделе с 20 по 23 января. Как отметил врач, в таких погодных условиях длительное пребывание на улице требует осознанной подготовки, так как даже у здорового человека холод быстро запускает механизмы переохлаждения.

«Если нахождение на улице неизбежно, важно соблюдать принцип многослойной одежды: термобелье, утепляющий слой и ветрозащитная верхняя одежда. Обувь должна быть теплой и свободной, чтобы не нарушать кровообращение», — пояснил специалист.

Врач отметил, что в первую очередь страдают конечности и лицо: появляется онемение, побледнение кожи и снижение чувствительности.

«При дальнейшем воздействии холода возрастает риск поверхностных и глубоких обморожений, а также общего переохлаждения, которое опасно нарушением сердечного ритма и снижением артериального давления. Поэтому важно уделять внимание плотным варежкам и шарфу — не синтетике», — выразил мнение он.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и лица с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. При появлении озноба, слабости, спутанности сознания необходимо как можно скорее перейти в теплое помещение и обратиться за медицинской помощью, заключил Рогачев.

