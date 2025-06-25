«Главная задача — снять отек мозга»: врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшего от неадеквата в Шереметьево

Двухлетний мальчик, пострадавший от рук 31-летнего пассажира в наркотическом опьянении в аэропорту Шереметьево, все еще находится в стабильно тяжелом состоянии. Главной задачей врачей на сегодня остается снятие отека головного мозга, сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в пресс-службе детского центра им. Рошаля.

Ребенок поступил в центр ночью 24 июня с тяжелой черепно-мозговой травмой. В нейрохирургическом лечении, по словам главврача Татьяны Шаповаленко, не нуждался. В аэропорту Шереметьево на мальчика напал мужчина, он подошел к ребенку, после чего с силой бросил его головой об пол. Нападавшего Владимира задержали правоохранители, в его крови были обнаружены следы запрещенных веществ.

«Сейчас он находится в медикаментозном сне. Главная задача — снять отек головного мозга», — рассказали в пресс-службе центра интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова в телеграм-канале поделилась, что результаты МРТ подтвердили отсутствие повреждений мозга. Кроме того, в ближайшие два дня врачи постараются снять мальчика с ИВЛ. Врачи центра им. Рошаля, являющегося одним из передовых и специализирующегося также на сложных случаях, продолжают непрерывно следить за состоянием ребенка.

По словам Мишоновой, семья мальчика возвращалась из Ирана, где гостила у родственников. Напавший Владимир летел с семьей пострадавшего мальчика в одном самолете. О странном поведении мужчины на борту также сообщил телеграм-канал Mash. Еще в очереди на посадку Владимир пытался вырваться из толпы и мешал пассажирам. Местные полицейские делали мужчине замечание, но пропустили в самолет. Во время полета он постоянно передвигался по борту и даже заглядывал в бизнес-класс.

Успокоить его смогли лишь двое друзей, с которыми он летел. Они окунули его в холодную воду в туалете. Несмотря на неадекватное поведение, мужчину не задержали и пропустили в зону контроля аэропорта. Здесь Владимир долгое время следил за мальчиком, а потом подошел и взял его на руки, прежде чем ударить об пол. Как сообщают Известия, мать в это время отошла за коляской, а когда вернулась — ребенок уже лежал на полу. Следователями возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство.

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