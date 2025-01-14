Могут сыграть свадьбу: раскрыты подробности нового романа Чиповской после ухода от Ендальцева

Отношения актеров Анны Чиповской и Дмитрия Ендальцева подошли к концу. Артист уже провел Новый год в компании новой избранницы Виктории Сорокиной. Чиповскую тоже подозревают в начале романа с коллегой Никитой Григорьевым. Эзотерик Майя Королева заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что актеры действительно влюблены друг в друга.

Слухи о романе начались после дня рождения Чиповской летом 2024 года — на фото с Григорьевым актриса нежно прильнула к нему в объятиях. Накануне 28-летний артист опубликовал в Instagram* свежие кадры с торжества Юлии Хлыниной, на которых он вновь позирует с 37-летней Чиповской. Карты Таро указали Королевой, что между коллегами по сцене действительно могла зародиться романтическая связь, наполненная искренними чувствами и сильным эмоциональным влечением.

«Их чувства могут быть действительно искренними, основанными на взаимной симпатии и желании быть вместе. Карта подчеркивает гармонию и позитивную энергию в этих отношениях», — заявила эзотерик.

Таролог предсказала паре полное возможностей будущее. Отношения Чиповской и Григорьева имеют потенциал для развития, их роман даже может привести к свадьбе.

«Однако карта намекает, что путь к браку может быть не быстрым, но перспективы определенно есть. Это связь, которая может принести обоим много радости и духовного роста», — заключила Королева.

Ранее стало известно, что сердце Клавы Коки вновь свободно.

* принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией