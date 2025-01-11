«Мои друзья там, я пошел за ними»: возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата боец РФ рассказал, как попал на СВО

Буквально за считанные дни ролик о раненом солдате, возлагающем цветы на Красной площади в Москве, завирусился в соцсетях. Военному на костылях жители всей страны под видео желали скорейшего выздоровления, благодарили за то, что он не остался в стороне, а встал на защиту интересов нашей России. Кто он и чем сейчас живет герой нашего времени, узнал корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».

Боец с позывным Сега родом из маленького городка Бугуруслана Оренбургской области. Он и его супруга — строители. В июле прошлого года 38-летний мужчина тайком от близких подписал контракт с Минобороны.

«Ну не мог я по-другому. Мои друзья на СВО, я пошел вслед за ними, мы всегда были рядом. Конечно, был шок для семьи, ну как быть, когда мои пацаны там, а я здесь», — рассказывает боец.

Воевал Сега на Донецком направлении, там же в бою получил ранение. Как только смог встать на ноги, сразу же решил исполнить свою давнюю заветную мечту — поехать с семьей в Москву и возложить цветы погибшим солдатам в Александровском саду.

«Как попало видео в сеть не знаю. Немного смущает такое пристальное внимание ко мне. Люди подходят, говорят добрые слова. Такая поддержка важна каждому, кто воюет на «передке». Наш глава Дмитрий Дьяченко всегда с нами на связи, отправляет гуманитарную помощь, реагирует на наши просьбы и запросы родных. Это ценно, поверьте», — говорит солдат.

В семье Сеги подрастает двое сыновей, весной старший тоже пойдет служить. Отец твердо уверен, что настоящий мужчина должен быть солдатом, знать, что такое плечо товарища, научиться владеть оружием, «быть настоящим русским мужиком, который ничего и никого не боится, который готов грудью встать за Родину, за земляков, за страну».

После выздоровления Сега намерен вернуться в свою роту. Кстати, там служат три его земляка, которые поддерживают связь друг с другом. Боец надеется, что все будет хорошо, враг будет разбит, а победа, как во все времена, будет за нами.

Ранее сообщалось, что украинский спецназ захватил в районе Купянска Харьковской области итальянского пиццайоло Джанни Ченни, который выполнял боевые задачи в зоне СВО со стороны России.