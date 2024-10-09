Мощная вспышка на Солнце: ИКИ РАН сообщила о выбросе плазмы, который направлен на Землю

На Солнце произошла мощная вспышка, выброс плазмы направлен к Земле, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Последствиями вспышки станут магнитные бури, которые обрушатся на Землю в конце недели.

Подробнее о прогнозе геомагнитных изменений и возможных последствиях магнитных бурь — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз до конца недели

Вспышка Х уровня произошла на Солнце ночью с 8 на 9 октября. Излучение начало расти в 4:25 по московскому времени и достигло своего пика в 4:58. Несмотря на невысокий уровень вспышки, был зафиксирован крупный выброс плазмы. Он произошел в той области Солнца, которая долгое время находилась в спокойном состоянии и, согласно прогнозу, изменений не намечалось.

Ранее «Подмосковье сегодня» сообщило, что пик магнитной бури на этой неделе произошел днем 8 октября и завершился утром 9 октября. Согласно предыдущему прогнозу, следующая буря начнется 10 октября и сохранится до вечера субботы 12 октября.

Как защититься от магнитных бурь

В период изменений активности магнитосферы врачи советуют отказаться от тяжелой пищи и стараться избегать стресса. Также не следует употреблять алкоголь и злоупотреблять тяжелым физическим трудом.

Магнитные бури могут вызывать головную боль, бессонницу и слабость. У людей с неустойчивым уровнем артериального давления возможны чрезмерные повышения или понижения. Важно следить за пульсом и при необходимости обратиться к врачу.

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