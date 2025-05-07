Может быть приравнено к госизмене: юрист объяснил, чем грозит публикация фото и видео атаки БПЛА в сети

Многие россияне стремятся запечатлеть летящие БПЛА на фото или видео, после чего выкладывают контент в сеть. Однако такие действия могут привести к очень неприятным последствиям — крупному штрафу или тюремному сроку до 20 лет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Утром 7 мая жители Саранска стали свидетелями атаки БПЛА. Многие успели заснять увиденное на телефон, а позже выложить в интернет. Оперативный штаб Мордовии ввел запрет на публикацию фото и видео случившегося.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день официально на федеральном уровне установленной ответственности за публикацию фото или видео прилетов БПЛА нет, однако региональные власти имеют право вводить свои меры безопасности, в том числе на местном уровне.

«В Ленинградской области было введено наказание в виде штрафа для физических лиц до 30 тыс. рублей, должностных лиц — до 20 тыс. рублей и для юридических лиц — до 50 тыс. рублей. В случае повторного нарушения размер штрафа может быть увеличен практически вдвое», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также обсуждается вопрос введения таких мер в Белгородской, Курской, Брянской областях, добавил он.

«В этих областях работают оперативные штабы по предотвращению атак и устранения последствий. Гражданам все-таки рекомендуется воздержаться от публикаций, за исключением тех, которые были официально опубликованы уполномоченными СМИ или местной администрацией», — отметил эксперт.

Это связано с тем, что по видео или фото последствий атаки и обработки последствий и сломавшихся дронов, можно препятствовать работе оперативного штаба и спецслужб, объяснил юрист.

«Потому что, как правило, к фото прикрепляется геолокация или подпись, что БПЛА прилетел, например, на завод. Таким образом, официально в интернете появляется информация, которую можно использовать для вычисления местоположения промышленных предприятий, объектов социального значения. Они могут рассматриваться как потенциальные объекты для нанесения ударов БПЛА», — продолжил Капштык.

Кроме того, если информация будет содержать противооборонные сведения или сведения об объектах министерства обороны, воинских подразделениях, это может быть приравнено к государственной измене.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Наказание может быть суровым — от 12 до 20 лет лишения свободы. Поэтому, можно снять полет, дым на горизонте или где-то на окраине издалека, где не видно ни объектов, ни их расположение и их нельзя идентифицировать», — подчеркнул эксперт.

Также запрещается снимать работу сотрудников спецслужб или представителей оперативного штаба, которые занимаются сбором остатков БПЛА, потому что в данной ситуации раскрывается деятельность этих органов.

«К тому же, если взять, к примеру, геолокацию по месту падения или того, как его сбили, то существует специальная формула для расчета от точки запуска до точки прилета. То есть, практически на каком этапе сбивали — радиус действия средств противовоздушной обороны. А это уже информация, относящаяся к служебной, специальной и в том числе к государственной тайне», — добавил юрист.

Однако если удалось сфотографировать летящий дрон и на фотографии не видно каких-либо объектов, то освещение этого события допустимо, но указывать точное место съемки не стоит, заключил эксперт.

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