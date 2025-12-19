«Можно бахнуть пивка?»: самые необычные вопросы россиян на прямой линии с президентом

Продолжается прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства отвечает на самые животрепещущие вопросы граждан, многие из которых поступают на экраны в Гостином дворе в прямом эфире. Самые необычные из вопросов россиян — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Резонанс вызвал вопрос журналистов из Тюмени, которые обеспокоены приближающейся к Земле кометой 3I/ATLAS. Конспирологи воспринимают ее не как небесное тело, а как след инопланетной цивилизации. Владимира Путина попросили поделиться данными о происхождении кометы, на что президент пошутил, что это секретное оружие России, которое будет применено только в крайнем случае. Однако после этого Владимир Владимирович пояснил, что это комета, но из другой галактики, поэтому ведет себя отлично от остальных. Она не несет опасности и в начале следующего года покинет Солнечную систему.

Популярными среди россиян оказались философские вопросы. Например: «Почему «Автоваз» дорожает быстрее иномарок?», «Где душа Сталина — в раю или в аду?», «Когда на Луну полетим?», «Когда люди полетят на Марс?». Затронули и тему здорового образа жизни: «Я восемь лет не курю и шестнадцать лет не употребляю алкоголь, может мне премию? Ну или дни к отпуску добавить?», «Владимир Владимирович, уже пятница. Можно бахнуть пивка?».

Из Челябинска поступил вопрос о сроках строительства в городе метро, а жители Торопца попросили построить общественную баню.

Нашлись и те, кто решил просто восхититься президентом на всю страну: «Как можно быть таким обаятельным и настоящим мужчиной! На Пхукете я 4 часа стояла в очереди в 2018 году, чтобы проголосовать за вас!».

