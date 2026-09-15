В Паттайе второй раз за два дня ограбили россиянина: угрожали пистолетом и отобрали деньги
SHOT: в Паттайе второй раз за два дня ограбили россиянина, угрожая пистолетом
В Паттайе за два дня произошло второе нападение на российского туриста. 41-летний Александр П. гулял по парку, когда к нему на большой скорости подъехали двое на мопеде. Угрожая убийством и пистолетом, они заставили мужчину отдать ценные вещи и деньги. Добычей грабителей стали около 1000 бат (примерно ₽2500), после чего они скрылись.
Пострадавший сразу обратился в полицию. Сейчас правоохранители изучают записи камер наблюдения и ищут нападавших. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Это уже второй подобный случай в Паттайе за последние два дня.