В Паттайе второй раз за два дня ограбили россиянина: угрожали пистолетом и отобрали деньги

В Паттайе за два дня произошло второе нападение на российского туриста. 41-летний Александр П. гулял по парку, когда к нему на большой скорости подъехали двое на мопеде. Угрожая убийством и пистолетом, они заставили мужчину отдать ценные вещи и деньги. Добычей грабителей стали около 1000 бат (примерно ₽2500), после чего они скрылись.